Пт, 29.01.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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  • Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз. На этот раз за своего телохранителя
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Фото ⟩ Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз. На этот раз за своего телохранителя

Недавно стало известно, что голливудская звезда Памела Андерсон вновь вышла замуж. Пятым мужем знаменитости стал ее телохранитель Дэй Хэйхерст. Об этом пишет журнал Elle.

Напомним, что год назад Андерсон 11 дней была замужем за продюсером Джо Питерсом. После развода начался карантин, который актриса провела на острове Ванкувер в компании своего телохранителя Хэйхерста. Согласно информации СМИ 53-летняя Памела и Дэй все во время совместного пребывания на острове все больше влюбились друг в друга.

После этого последовала и свадьба, которая состоялась в канун Рождества, 24 декабря. Это была скромная церемония для двоих (не считая фотографа, пастора и индейца, проведшего очищающий обряд).

Торжество прошло в доме бабушки и дедушки Андерсон, который она купила у них 25 лет назад. По словам актрисы, это место особенно еще и тем, что в этом же доме, поженились ее родители.

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