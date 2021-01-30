"В середине матча меняет носки, потому что они все в крови": Анна Седокова о Янисе Тимме

Анна заметила, что никто не падает духом, хотя все находятся в тяжелом положении.

"Если позволит здоровье, Янис поедет на следующую игру с "Пармой". Бесконечно восхищаюсь нашими игроками.

То, что сейчас происходит, невозможно даже в кино. Ограниченный состав, бесконечные травмы, смена тренера, внешний и внутренний психологический прессинг. Но ребята не сдаются", - заметила Седокова.

Она рассказала о состоянии Яниса и его коллег по команде во время матчей.

"Мой муж в середине матча меняет носки, потому что они все в крови. И такое отношение у каждого в команде - у тех, кто может выйти на паркет или не может по ряду причин", - написала она.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились 6 сентября. Они рассказали о нем лишь через несколько недель. На торжестве были дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф.