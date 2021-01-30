"В середине матча меняет носки, потому что они все в крови": Анна Седокова о Янисе Тимме

Анна заметила, что никто не падает духом, хотя все находятся в тяжелом положении.
"Если позволит здоровье, Янис поедет на следующую игру с "Пармой". Бесконечно восхищаюсь нашими игроками.
То, что сейчас происходит, невозможно даже в кино. Ограниченный состав, бесконечные травмы, смена тренера, внешний и внутренний психологический прессинг. Но ребята не сдаются", - заметила Седокова.
Она рассказала о состоянии Яниса и его коллег по команде во время матчей.
"Мой муж в середине матча меняет носки, потому что они все в крови. И такое отношение у каждого в команде - у тех, кто может выйти на паркет или не может по ряду причин", - написала она.
Янис Тимма и Анна Седокова поженились 6 сентября. Они рассказали о нем лишь через несколько недель. На торжестве были дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф.
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у нее родилась дочь. Кроме того у нее есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артема Комарова.