Сб, 30.01.2021
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  • "В середине матча меняет носки, потому что они все в крови": Анна Седокова о Янисе Тимме
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"В середине матча меняет носки, потому что они все в крови": Анна Седокова о Янисе Тимме

Популярная певица Анна Седокова 28 января рассказала в сторис  на своей Instagram-странице о состоянии своего мужа Яниса Тиммы, форварда баскетбольного клуба "Химки" и всей подмосковной команды. Об этом пишет Sports.ru.

Анна заметила, что никто не падает духом, хотя все находятся в тяжелом положении. 

"Если позволит здоровье, Янис поедет на следующую игру с "Пармой". Бесконечно восхищаюсь нашими игроками.

То, что сейчас происходит, невозможно даже в кино. Ограниченный состав, бесконечные травмы, смена тренера, внешний и внутренний психологический прессинг. Но ребята не сдаются", - заметила Седокова.

Она рассказала о состоянии Яниса и его коллег по команде во время матчей. 

"Мой муж в середине матча меняет носки, потому что они все в крови. И такое отношение у каждого в команде - у тех, кто может выйти на паркет или не может по ряду причин", - написала она.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились 6 сентября. Они рассказали о нем лишь через несколько недель. На торжестве были дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у нее родилась дочь. Кроме того у нее есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артема Комарова. 

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