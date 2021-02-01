Пн, 1.02.2021
Несколько дней назад в аэропорту "Рига" было всего 180 пассажиров. Это иллюстрирует, какова сейчас ситуация в международных перевозках. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
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СМИ: чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге или Братиславе

Сборная Латвии по хоккею ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в качестве мест для проведения чемпионата мира по хоккею на данный момент рассматривает только два города - Ригу и Братиславу, сообщает издание Diena.

После того как Минск был лишён права на организацию чемпионата мира в этом году, сообщалось о вероятности его проведения в одной стране, тогда как первоначально планировалось, что его проведут вместе две страны - Латвия и Беларусь.

В тройку кандидатов на организацию чемпионата вошли Латвия, Словакия и Дания, но, как сообщает газета Diena, теперь IIHF рассматривает только Латвию и Словакию.

На минувшей неделе комиссия IIHF побывала в Риге, чтобы убедиться в том, что Латвия готова принять все матчи чемпионата у себя.

Делегация IIHF посетила обе возможные площадки для проведения матчей - "Арену Рига" и Олимпийский спортивный центр, а также будущую тренировочную базу на стадионе "Даугава". Подробно обсуждались и другие аспекты - доступность гостиниц, технические решения, логистика, возможности трансляции, административные и финансовые вопросы.

По информации, имеющейся в распоряжении газеты, у Риги сейчас очень хорошие шансы получить право на проведение чемпионата полностью. Известно, что представители IIHF ещё планируют посетить Братиславу, чтобы оценить её готовность принять чемпионат.

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