СМИ: чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге или Братиславе

После того как Минск был лишён права на организацию чемпионата мира в этом году, сообщалось о вероятности его проведения в одной стране, тогда как первоначально планировалось, что его проведут вместе две страны - Латвия и Беларусь.

В тройку кандидатов на организацию чемпионата вошли Латвия, Словакия и Дания, но, как сообщает газета Diena, теперь IIHF рассматривает только Латвию и Словакию. 2

На минувшей неделе комиссия IIHF побывала в Риге, чтобы убедиться в том, что Латвия готова принять все матчи чемпионата у себя.

Делегация IIHF посетила обе возможные площадки для проведения матчей - "Арену Рига" и Олимпийский спортивный центр, а также будущую тренировочную базу на стадионе "Даугава". Подробно обсуждались и другие аспекты - доступность гостиниц, технические решения, логистика, возможности трансляции, административные и финансовые вопросы.