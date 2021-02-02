Девушка-боец UFC полностью обнажилась и вызвала восхищение фанатов

32-летняя спортсменка опубликовала фото, на котором она сидит в профиль, закрыв все интимные части тела руками и ногами. За двое суток снимок собрал более 113 тысяч лайков.

"Знать себя настолько хорошо, что отражение в зеркале других людей будет совершенно неважно", - подписала Клаудиа фото в Instagram.

Подписчики девушки отреагировали на такую откровенность многочисленными комплиментами, ведь они привыкли её видеть в октагоне совсем другой. "Такая свобода нам нужна", "Невероятная", "Идеальное тело, не могу отвести глаз", "Сексуальность высшего уровня", - пишут пользователи соцсети.

Гаделья известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Свой последний поединок бразильянка провела в ноябре 2020-го, уступив китаянке Янь Сяонань.

Клаудиа выступает в UFC с 2014 года. В данный момент она занимает 15-е место в рейтинге организации среди девушек-бойцов. Всего на её счету 18 побед и 5 поражений.

Кроме того, Клаудиа Гаделья является семикратной чемпионкой Бразилии и трёхкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Она обладает чёрным поясом по этому виду боевых искусств, а также имеет степень бакалавра по праву.