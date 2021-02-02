Латвийская аптека начинает продажу тестов на Covid-19. Как они работают и сколько будут стоить?

Наборы с февраля доступны в крупнейших аптеках Mēness aptieka, в остальных их можно заказать.

Рыбкинска отметила, что анализ слюны удобен, если нужно быстро узнать результат. Образец слюны можно без дискомфорта получить в домашних условиях, а собранный материал доставить в Centrāla laboratorija согласно инструкции.

Лабораторный тест проводится с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) - того же метода, что и для мазков, взятых со слизистой оболочки носоглотки. Компания заверяет, что качество предлагаемых тестов слюны "тщательно и ответственно оценено, они очень чувствительны для обнаружения коронавируса РНК 2019-nCoV в слюне".

В то же время представитель компании отметила, что это может служить только скрининговым тестом - для прекращения самоизоляции или карантина при положительном результате необходимо получить отрицательный результат мазка из носоглотки.

Руководитель Centrāla laboratorija Яна Осите добавила, что очень важно правильно собирать слюну, потому что в лаборатории будут обнаружены только ее возможные вирусные частицы. Если есть кашель, мокрота, попробуйте откашлять ее в тестовый сосуд, чтобы попал материал из дыхательных путей, где вирус имеет тенденцию к размножению.

Рыбкинска пояснила, что лучшее время для сбора слюны - сразу после пробуждения, потому что тогда в слюне самая высокая концентрация вируса. Также рекомендуется не употреблять алкоголь в течение не менее 24 часов до сбора слюны, а в течение не менее трех-четырех часов до анализа желательно не есть, не жевать жвачку и не пить. Специалисты также рекомендуют не использовать спреи для рта, ингаляторы, жевательные таблетки для горла, а также не чистить зубы и не полоскать рот жидкостью для полоскания.