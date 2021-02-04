Украина закрыла "пророссийские телеканалы". Зеленскому грозят импичментом

Телезрители могли отметить, что интервью представителей ОПЗЖ на этих каналах чаще всего превращались в "теплые ванны", а во время одной из бесед журналистов с Вадимом Рабиновичем этот политик говорил 15 минут без перерыва.

За что закрыли?

Наблюдатели предрекали "каналам Медведчука" проблемы еще летом 2019 года. Тогда канал Newsone заявил о намерении провести телемост между Украиной и Россией. Российским партнером этого проекта должен был стать государственный телеканал "Россия 24", а впервые сообщил об этом ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев.

В итоге телемост в запланированном формате так и не состоялся. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что против "каналов Медведчука" стоит ввести санкции - "для недопущения реализации государством-агрессором антиукраинской информационной кампании".

Вскоре по этому поводу высказался и украинский президент Владимир Зеленский. "Партия господина Медведчука - еще большой вопрос, его ли это партия… и кто за этим стоит - есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы, откуда и с какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил он.

Впрочем, тогда на год с лишним история затихла. Чтобы неожиданно взорвать информационное пространство вечером 2 февраля.

После скупого сообщения о том, что президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совбеза о наложении санкций, зрители по всей Украине начали сообщать об исчезновении сигнала этих каналов на их телевизорах. Три отключенные канала немедленно начали совместный спецэфир на своих платформах в YouTube: они продолжают вещать там и сейчас. Однако неизвестно, долго ли это будет продолжаться: министерство культуры Украины уже заявило, что обратится к платформе с просьбой заблокировать каналы этих вещателей.

О конкретных причинах блокировки этих каналов известно меньше.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что блокировка "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова", а связана с тем, что они "стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности".

В одном из первых комментариев к этой записи в "Фейсбуке" у Мендель спросили, зачем в таком случае она в июле прошлого года дала одно из своих немногочисленных интервью именно каналу ZIK, принадлежащему к "пулу Медведчука". Ответа на этот вопрос не последовало.