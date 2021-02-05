Публикация о доме Навального во Франции за 3 млн евро - фейк 2016 года

Статья под заголовком "Зачем Навальному дом во Франции за 3 млн евро?" появилась в некоем блоге в 2016 году и была перепубликована другими сайтами. В течение нескольких лет она оставалась без внимания, однако вскоре после появления расследования Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" пользователи соцсетей в разных группах в Facebook вновь начали делиться этой статьей.

Автор публикации задается вопросом: "На какие средства известный российский оппозиционер смог совершить данную покупку?". Данной статьей также поделилась бывший депутат Европарламента, которую избрали от списка Союза "зеленых" и крестьян, Ивета Григуле-Петерсе. Несмотря на то, что в комментариях многие указывают, что это фейк, подпись к посту осталась прежней: "Бедная "жертва" режима… И не рассказывайте мне, что это фейк! АКТЕР".

ФОТО: Скриншот со страницы Facebook Иветы Григуле-Петерсе

В качестве иллюстрации к данной статье используется фотография виллы Эфрусси-де-Ротшильд во Франции. Вилла - это не "дом Навального", а музей, который открыт для посещения туристов.

ФОТО: Скриншот с сайта виллы Эфрусси-де-Ротшильд

Автор публикации ссылается на некий русскоязычный портал, посвященный жизни во Франции, на котором якобы появилась заметка от риелтора, чье имя не называется. Добавляется также, что этот риелтор выложил отсканированный документ купли-продажи "о приобретении жилого дома стоимостью в 3 миллиона евро в городе Эвиан-ле-Бен, оформленный на имя Алексея Навального". Однако по ссылке, которую привел автор, нет ни заметки риелтора, ни документа.

В публикации о "доме Навального" во Франции приводится также фотография документа, которую якобы выложил риелтор. Однако это фейк. Например, в графе о дате рождения и номере документа значится: 01/08/2016.

Навальный еще в 2016 году в своих соцсетях назвал информацию о том, что он якобы купил виллу, подделкой и высмеивал данную публикацию. В своем Twitter он писал: "Единая Россия" нашла "дом Навального" во Франции. Эти олухи для иллюстрации подделки взяли фото дома Ротшильда".

ФОТО: Скриншот с Facebook Алексея Навального