Стало известно расписание матчей сборной Латвии на ЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала календарь матчей чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдёт в Риге.
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала календарь матчей чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдёт в Риге.
В пятницу, 21 мая, в 20:15 по местному времени в "Арене Рига" сборная Латвия начнёт турнир с матча со сборной Канады. Ранее в этот день Германия сыграет с Италией в той же группе.
В группе "А" стартовым станет матч между сборными России и Чехии в Олимпийском спортивном центре. В вечерней встрече сыграют Беларусь и Словакия.
Матчи группы "В", в которой будет выступать сборная Латвии, пройдут в "Арене Рига". Поединки группы "А", в свою очередь, состоятся в Олимпийском спортивном центре. в группе "А" представлены Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.
Если ситуация с Covid-19 в Латвии улучшится настолько, что зрителям будет разрешено наблюдать за играми с трибун, IIHF вместе с оргкомитетом соревнований будет готова организовать продажу билетов в течение трёх дней с момента получения разрешения правительства.
Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.
Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг). 2 февраля IIHF объявил о том, что Латвия станет единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.