Стало известно расписание матчей сборной Латвии на ЧМ по хоккею

В пятницу, 21 мая, в 20:15 по местному времени в "Арене Рига" сборная Латвия начнёт турнир с матча со сборной Канады. Ранее в этот день Германия сыграет с Италией в той же группе.

В группе "А" стартовым станет матч между сборными России и Чехии в Олимпийском спортивном центре. В вечерней встрече сыграют Беларусь и Словакия.

Расписание матчей сборной Латвии на ЧМ-2021:

21 мая, 20:15 | Латвия - Канада (Арена Рига)

- Канада (Арена Рига) 22 мая, 20:15 | Латвия - Казахстан (Арена Рига)

- Казахстан (Арена Рига) 24 мая, 16:15 | Латвия - Италия (Арена Рига)

- Италия (Арена Рига) 27 мая, 16:15 | Латвия - США (Арена Рига)

- США (Арена Рига) 28 мая, 20:15 | Латвия - Норвегия (Арена Рига)

- Норвегия (Арена Рига) 30 мая, 20:15 | Латвия - Финляндия (Арена Рига)

- Финляндия (Арена Рига) 1 июня, 20:15 | Латвия - Германия (Арена Рига)

Матчи группы "В", в которой будет выступать сборная Латвии, пройдут в "Арене Рига". Поединки группы "А", в свою очередь, состоятся в Олимпийском спортивном центре. в группе "А" представлены Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

Если ситуация с Covid-19 в Латвии улучшится настолько, что зрителям будет разрешено наблюдать за играми с трибун, IIHF вместе с оргкомитетом соревнований будет готова организовать продажу билетов в течение трёх дней с момента получения разрешения правительства.

Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.

Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг). 2 февраля IIHF объявил о том, что Латвия станет единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года.