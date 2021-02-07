Вс, 7.02.2021
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Алексей Навальный
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Фото ⟩ Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань вышла замуж

34-летняя актриса Мария Горбань официально вышла замуж за своего возлюбленного Кирилла Зоткина.

На своей Instagram-странице она опубликовала свадебные фотографии.

"Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо, слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться", - написала актриса под фото.

Звезда поделилась снимками с торжества. На них видно платье невесты, свадебный букет и бокалы с шампанским.

У Марии Горбань от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым есть дочь Стефания. В прошлом году девочке исполнилось шесть лет.

Когда-то Маша сыграла девочку в сериале "Простые истины", а сейчас она знакома зрителям как "супруга Дмитрия Нагиева" в сериалах "Кухня" и "Отель "Элеон". Кроме того, Горбань играет на театральной сцене, много снимается в кино и рекламе. 

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