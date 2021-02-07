Фото ⟩ Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань вышла замуж

На своей Instagram-странице она опубликовала свадебные фотографии.

"Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо, слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться", - написала актриса под фото.

Звезда поделилась снимками с торжества. На них видно платье невесты, свадебный букет и бокалы с шампанским.

У Марии Горбань от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым есть дочь Стефания. В прошлом году девочке исполнилось шесть лет.