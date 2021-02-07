Фото ⟩ Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань вышла замуж
34-летняя актриса Мария Горбань официально вышла замуж за своего возлюбленного Кирилла Зоткина.
34-летняя актриса Мария Горбань официально вышла замуж за своего возлюбленного Кирилла Зоткина.
На своей Instagram-странице она опубликовала свадебные фотографии.
"Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо, слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться", - написала актриса под фото.
Звезда поделилась снимками с торжества. На них видно платье невесты, свадебный букет и бокалы с шампанским.
У Марии Горбань от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым есть дочь Стефания. В прошлом году девочке исполнилось шесть лет.
Когда-то Маша сыграла девочку в сериале "Простые истины", а сейчас она знакома зрителям как "супруга Дмитрия Нагиева" в сериалах "Кухня" и "Отель "Элеон". Кроме того, Горбань играет на театральной сцене, много снимается в кино и рекламе.