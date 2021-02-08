20-летнего YouTube-блогера застрелили во время съемок пранка с ограблением

Известно, что Уилкс и его друг хотели снять для YouTube-канала новое шуточное видео. Молодые люди прикинулись грабителями. В парке развлечений они подошли к группе молодых людей с ножами для разделки мяса в руках.

23-летний Дэвид Старнс-младший, на которого нападали, решил, что все по-настоящему. Он выстрелил в блогера, в результате Уилкс получил смертельное ранение.

Полицейским Старнс рассказал, что выстрелил в нападавшего и не знал, что это розыгрыш. Начато расследование. Обвинения Старнсу пока не предъявляли.