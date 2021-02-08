20-летнего YouTube-блогера застрелили во время съемок пранка с ограблением
В городе Нэшвилл в США во время съемок пранка с ограблением был смертельно ранен его автор - 20-летней блогер Тимоти Уилкс. Об этом сообщает The Washington Post.
В городе Нэшвилл в США во время съемок пранка с ограблением был смертельно ранен его автор - 20-летней блогер Тимоти Уилкс. Об этом сообщает The Washington Post.
Известно, что Уилкс и его друг хотели снять для YouTube-канала новое шуточное видео. Молодые люди прикинулись грабителями. В парке развлечений они подошли к группе молодых людей с ножами для разделки мяса в руках.
23-летний Дэвид Старнс-младший, на которого нападали, решил, что все по-настоящему. Он выстрелил в блогера, в результате Уилкс получил смертельное ранение.
Полицейским Старнс рассказал, что выстрелил в нападавшего и не знал, что это розыгрыш. Начато расследование. Обвинения Старнсу пока не предъявляли.
Любопытно, но по данным СМИ, пранки с ограблением остаются на YouTube одними из самых популярных, такие ролики набирают миллионы просмотров.