Гражданин Литвы, возможно, нелегально вырубил деревья в латвийском природном парке

Управление по защите природы и самоуправление Руцавского края констатировали несколько нарушений на территории природного парка Папес, где гражданин Литвы в запретной зоне вырубил часть принадлежащего ему леса, сообщает Re:TV.
Согласно законодательству, это можно делать только в случае необходимости санитарной вырубки, и, несмотря на то, что Госслужба леса такое разрешение выдала, местные жители считают, что на самом деле это выглядит как полноценная вырубка леса.
Несмотря на то, что факт был констатирован месяц назад, в данный момент по-прежнему осознается объем вырубленной территории, а также то, соответствовали ли действия литовца выданному ему разрешению.
Владелец леса Юлиюс Григас отказался давать интервью Курземскому телевидению, однако указал, что все разрешения у него оформлены. По его словам, эта приобретенная некоторое время земля долгое время была заброшена. Григас хотел провести там санитарную вырубку, чтобы привести окружающую среду в порядок, а не делать дорогу к морю. В результате были вырублены деревья, которые, по его мнению, повредили обитающие под корой вредители.
О вырубке деревьев местные жители проинформировали самоуправление Руцавского края, которое в результате проверок констатировало нарушение. Незамедлительно было сообщено Управлению по защите природы и Госслужбе леса.
Исполнительный директор Руцавской краевой думы Эдгар Бертрамс отметил, что
вырубка деревьев происходила и за пределами земли с лесом, таким образом, были затронуты и интересы самоуправления. Разрешение на вырубку леса выдано не было,
поэтому за происходящее грозит административная ответственность.
В данный момент учреждения размер штрафа еще назвать не могут, так как по-прежнему подсчитывается размер ущерба. И Госслужба леса в телефонном разговоре указала, что провела несколько проверок на конкретной территории и констатировала, что деревья были вырублены и за пределами согласованной санитарной вырубки.
Данные об ущербе будут обобщены и, скорее всего, о данных действиях будет сообщено Госполиции.
Директор Всемирного фонда природа Янис Розитис указал, что подобный случай для Латвии - редкость и свидетельствует как об ошибках самого владельца леса, так и о поверхностных действиях Госслужбе леса в процессе выдачи разрешений.
"Чаще всего деревья в Латвии в охраняемых зонах и за их пределами спиливают вообще без разрешений. Кроме того, параллельно происходят случайности, когда владелец леса, спиливая деревья на свой территории, случайно спиливает и деревья на соседней собственности". Кроме того, довольно часто приходится сталкиваться со слишком интенсивной вырубкой леса на охраняемых территориях.