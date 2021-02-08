Гражданин Литвы, возможно, нелегально вырубил деревья в латвийском природном парке

Согласно законодательству, это можно делать только в случае необходимости санитарной вырубки, и, несмотря на то, что Госслужба леса такое разрешение выдала, местные жители считают, что на самом деле это выглядит как полноценная вырубка леса.

ФОТО: Re:TV

Несмотря на то, что факт был констатирован месяц назад, в данный момент по-прежнему осознается объем вырубленной территории, а также то, соответствовали ли действия литовца выданному ему разрешению.

Владелец леса Юлиюс Григас отказался давать интервью Курземскому телевидению, однако указал, что все разрешения у него оформлены. По его словам, эта приобретенная некоторое время земля долгое время была заброшена. Григас хотел провести там санитарную вырубку, чтобы привести окружающую среду в порядок, а не делать дорогу к морю. В результате были вырублены деревья, которые, по его мнению, повредили обитающие под корой вредители.

О вырубке деревьев местные жители проинформировали самоуправление Руцавского края, которое в результате проверок констатировало нарушение. Незамедлительно было сообщено Управлению по защите природы и Госслужбе леса.

Исполнительный директор Руцавской краевой думы Эдгар Бертрамс отметил, что

вырубка деревьев происходила и за пределами земли с лесом, таким образом, были затронуты и интересы самоуправления. Разрешение на вырубку леса выдано не было, 2

поэтому за происходящее грозит административная ответственность.

ФОТО: Re:TV

В данный момент учреждения размер штрафа еще назвать не могут, так как по-прежнему подсчитывается размер ущерба. И Госслужба леса в телефонном разговоре указала, что провела несколько проверок на конкретной территории и констатировала, что деревья были вырублены и за пределами согласованной санитарной вырубки.

Данные об ущербе будут обобщены и, скорее всего, о данных действиях будет сообщено Госполиции.

Директор Всемирного фонда природа Янис Розитис указал, что подобный случай для Латвии - редкость и свидетельствует как об ошибках самого владельца леса, так и о поверхностных действиях Госслужбе леса в процессе выдачи разрешений.