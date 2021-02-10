Ср, 10.02.2021
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"Остановите террор!": российские музыканты обратились к властям с требованием освободить Навального

ФОТО: кадр из видеоролика

Около 400 российских музыкантов подписали открытое письмо к властям России с требованием освободить Алексея Навального и всех политических заключенных, сообщает "Медуза".

Обращение под названием "Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны", опубликовано в Facebook инициатора акции скрипача Миши Нодельмана. Свои подписи под ним поставили 378 человек.

Среди подписавших письмо пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова.

"Мы не можем оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества", - говорится в письме.

"Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор!", - призывают авторы обращения.

Музыканты также записали видеообращение.

Видео: Обращение российских музыкантов

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления предположительно боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

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