"Остановите террор!": российские музыканты обратились к властям с требованием освободить Навального

Обращение под названием "Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны", опубликовано в Facebook инициатора акции скрипача Миши Нодельмана. Свои подписи под ним поставили 378 человек.

Среди подписавших письмо пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова. 2

"Мы не можем оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества", - говорится в письме.

"Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор!", - призывают авторы обращения.

Музыканты также записали видеообращение.

Видео: Обращение российских музыкантов