Прокуратура России запретила выходить с фонариками в поддержку Навального

"Предупреждаем, что размещение в сети "Интернет" призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (массовые беспорядки)", - говорится в заявлении ведомства.

Ни в одном из заявлений не указывается, о какой именно акции идет речь. При этом СК упоминает некие "несанкционированные акции, состоявшиеся в этом году", а МВД пишет о 90 уголовных делах, которые были возбуждены после них. Массовые акции, после которых были возбуждены уголовные дела, в январе-феврале проводились в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального .

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где тот лечился после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок". 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу Yves Rocher на реальный. По приговору Навальный отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.

После оглашения решения суда прошел ряд акций в поддержку Навального. Были задержаны не менее 11 тысяч участников протестов, возбуждены десятки уголовных дел. Позже, 5 февраля глава избирательных штабов Навального Леонид Волков рассказал, что следующие акции пройдут только весной и летом, однако через несколько дней рассказал о планах о проведении акции с фонариками.