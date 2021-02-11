О чем говорил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Лукашенко назвал условия своего ухода из власти и рассказал о проекте новой Конституции
Выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что в течение года появится проект новой Конституции, а в начале следующего его вынесут на референдум. Он также назвал условия своего ухода из власти.
По словам Лукашенко, в Беларуси заработала "эффективная диалоговая площадка", и это в том числе касается обсуждения конституционной реформы. Работа по изменению Конституции ведется уже два года, два варианта Основного закона он уже отклонил. Сейчас главное – "не наломать дров".
"Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека. К тому же неизвестно, как бы воспользовался подобными неограниченными полномочиями человек, который, если смоделировать ситуацию, силой захватил власть. Поэтому есть необходимость в силу этого разработать новый проект Конституции, вынести его на всенародное обсуждение и на референдум", – заключил Лукашенко.
"Если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может", – сказал Лукашенко. Этим он объяснил свое предложение сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом: "Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня. И Всебелорусское народное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период. А какой другой орган вы видите?"
Всебелорусское народное собрание проходит в Беларуси уже в шестой раз. На съезде чиновников, работников предприятий, проправительственных деятелей науки и культуры и "обычных" граждан обсуждают вопросы экономического и социального развития страны и планы на пятилетку.
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