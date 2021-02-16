Вт, 16.02.2021
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Расчистка улиц от снега в Риге станет более щадящей

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В этом году зима не скупится на снег. Для детей и любителей зимних видов спорта это настоящее удовольствие, а вот у служб, которые должны заботиться о безопасности дорожного движения и пешеходов, работы намного больше, так как нужно чистить улицы и тротуары. Комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы издал новые рекомендации о том, что процесс расчистки улиц от снега должен стать более дружественным природе и пешеходам, пишет во вторник газета Diena.

Продолжаются дискуссии об использовании соли, которая приносит больше вреда, чем пользы. 

При расчистке тротуаров от снега и льда рекомендовано максимально использовать механические средства, тракторную технику, специализированные механизмы расчистки и сбора снега, лопаты и метлы, а материалы против скольжения применять только после такой расчистки. 

Наиболее щадящими для природы признаны песок, гранитная и доломитовая крошка, а при использовании технической и поваренной соли в качестве примеси к ней должен быть добавлен хлорид кальция, который менее вреден для растений и обеспечивает таяние снега и льда при более низкой температуре, увеличивая тем самым эффективность обработки.

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