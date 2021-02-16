Расчистка улиц от снега в Риге станет более щадящей

В этом году зима не скупится на снег. Для детей и любителей зимних видов спорта это настоящее удовольствие, а вот у служб, которые должны заботиться о безопасности дорожного движения и пешеходов, работы намного больше, так как нужно чистить улицы и тротуары. Комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы издал новые рекомендации о том, что процесс расчистки улиц от снега должен стать более дружественным природе и пешеходам, пишет во вторник газета Diena.