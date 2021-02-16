Из-за побочных эффектов вакцинации от Covid-19 госпитализирован один человек

Сейчас эксперты анализируют эту ситуацию вместе с врачами и государственным советом по иммунизации.
В целом о побочных эффектах с начала вакцинации сообщалось относительно редко - в 2% случаев. "Мы получаем в среднем около 20 сообщений в день, что составляет примерно 2% всех сделанных прививок", - пояснил директор ГАЛ. Однако побочные эффекты вакцин в целом соответствуют их описанию.
В то же время Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время готовит документ о том, как вакцины будут обновляться для адаптации к новому штамму Covid-19.
Параллельно два производителя вакцин - Pfizer/BioNTech и AstraZeneca - начали исследования для определения эффективности применения вакцин для детей.
На основании информации, предоставленной ГАЛ, после введения вакцины против Covid-19, как и в случае с другими вакцинами и любыми лекарственными средствами, могут возникнуть побочные реакции: боль в месте инъекции, покраснение, отек, чувствительность лимфатических узлов, утомляемость, головная боль, боль в суставах и мышцах, сонливость. Эти побочные эффекты исчезают в течение нескольких дней. Подобные реакции наблюдались и с другими вакцинами.