Вт, 16.02.2021
Всю систему надо менять. Сантехник Навальный Петр Зуев, российский пенсионер
Петр Зуев, российский пенсионер
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Из-за побочных эффектов вакцинации от Covid-19 госпитализирован один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В течение последней недели был зарегистрирован побочный эффект вакцины от Covid-19, который привел к госпитализации человека, которому была сделана прививка, сообщил директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузенс на заседании правительства.

Сейчас эксперты анализируют эту ситуацию вместе с врачами и государственным советом по иммунизации.

В целом о побочных эффектах с начала вакцинации сообщалось относительно редко - в 2% случаев. "Мы получаем в среднем около 20 сообщений в день, что составляет примерно 2% всех сделанных прививок", - пояснил директор ГАЛ. Однако побочные эффекты вакцин в целом соответствуют их описанию.

В то же время Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время готовит документ о том, как вакцины будут обновляться для адаптации к новому штамму Covid-19.

Параллельно два производителя вакцин - Pfizer/BioNTech и AstraZeneca - начали исследования для определения эффективности применения вакцин для детей.

На основании информации, предоставленной ГАЛ, после введения вакцины против Covid-19, как и в случае с другими вакцинами и любыми лекарственными средствами, могут возникнуть побочные реакции: боль в месте инъекции, покраснение, отек, чувствительность лимфатических узлов, утомляемость, головная боль, боль в суставах и мышцах, сонливость. Эти побочные эффекты исчезают в течение нескольких дней. Подобные реакции наблюдались и с другими вакцинами.

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