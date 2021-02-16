Из-за побочных эффектов вакцинации от Covid-19 госпитализирован один человек

Сейчас эксперты анализируют эту ситуацию вместе с врачами и государственным советом по иммунизации.

В целом о побочных эффектах с начала вакцинации сообщалось относительно редко - в 2% случаев. "Мы получаем в среднем около 20 сообщений в день, что составляет примерно 2% всех сделанных прививок", - пояснил директор ГАЛ. Однако побочные эффекты вакцин в целом соответствуют их описанию.

В то же время Европейское агентство лекарственных средств в настоящее время готовит документ о том, как вакцины будут обновляться для адаптации к новому штамму Covid-19.

Параллельно два производителя вакцин - Pfizer/BioNTech и AstraZeneca - начали исследования для определения эффективности применения вакцин для детей.