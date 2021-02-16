В Минске судят журналисток: им грозит до 3 лет заключения

В этом выпуске:

В Минске судят журналисток: им грозит лишение свободы

В Минске продолжается суд над журналистками телеканала БелСат Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их обвиняют в действиях грубо нарушающих общественный порядок. Журналисткам грозит до 3 лет заключения.

Девушки были задержаны 15 ноября, когда вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. С этого дня по настоящий момент они находятся в СИЗО.

Более 40 обысков прошли в Беларуси у журналистов и правозащитников в связи с делом о финансировании протестов.

Во вторник, 16 февраля, в Беларуси прошло более 40 обысков. Утром силовики пришли к журналистам, правозащитникам, а также к представителям независимых профсоюзов. В следственном комитете сообщили, что обыски проходят с целью восстановления обстоятельств финансирования протестной деятельности.

Суд над Навальным по делу о клевете на ветерана пройдет в один день с апелляцией по делу Yves Rocher.

Сегодня в Бабушкинском районном суде Москвы прошли прения по делу против Алексея Навального о клевете. Собственно клеветы защита политика в его словах не нашла. Обвинение попросило взыскать с Навального 950 000 рублей (10 680 евро) штрафа в пользу государства. Прокурор также просит назначить политику три с половиной года колонии так как преступление совершено во время испытательного срока с непогашенной судимостью.

Президент Украины провел срочное совещание из-за гибели украинских военных на Донбассе.

Владимир Зеленский провел срочную встречу с военным руководством страны, где обсудил подрыв трех украинских солдат на Донбассе. Они погибли 14 февраля от разрыва 5 мин. Зеленский сказал, что дает 10 дней на поиски виновных. На данный момент рассматриваются три версии случившегося.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 16.02.2021