В Минске судят журналисток: им грозит до 3 лет заключения
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Минске продолжается суд над журналистками телеканала БелСат Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их обвиняют в действиях грубо нарушающих общественный порядок. Журналисткам грозит до 3 лет заключения.
Девушки были задержаны 15 ноября, когда вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. С этого дня по настоящий момент они находятся в СИЗО.
Во вторник, 16 февраля, в Беларуси прошло более 40 обысков. Утром силовики пришли к журналистам, правозащитникам, а также к представителям независимых профсоюзов. В следственном комитете сообщили, что обыски проходят с целью восстановления обстоятельств финансирования протестной деятельности.
Сегодня в Бабушкинском районном суде Москвы прошли прения по делу против Алексея Навального о клевете. Собственно клеветы защита политика в его словах не нашла. Обвинение попросило взыскать с Навального 950 000 рублей (10 680 евро) штрафа в пользу государства. Прокурор также просит назначить политику три с половиной года колонии так как преступление совершено во время испытательного срока с непогашенной судимостью.
Владимир Зеленский провел срочную встречу с военным руководством страны, где обсудил подрыв трех украинских солдат на Донбассе. Они погибли 14 февраля от разрыва 5 мин. Зеленский сказал, что дает 10 дней на поиски виновных. На данный момент рассматриваются три версии случившегося.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 16.02.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.