Смертность в Латвии за первые четыре недели года выросла на 44,3%

За первые четыре недели 2021 года, то есть в период с 4 по 31 января, в Латвии было зарегистрировано 3217 смертей, а за первые четыре недели 2020 года - 2229 смертей.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые четыре недели этого года у 515 умерших был диагностирован "Covid-19". Таким образом, доля смертей с диагнозом "Covid-19" за первые четыре недели этого года составила 16%. В том числе в первую неделю года эта доля составляла 20,2%, во вторую неделю - 15,8%, в третью неделю - 16,9%, в четвертую неделю - 10,8%.

За первые четыре недели 2021 года умерло 1700 женщин, что на 43,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и 1517 мужчин, что на 45,3% больше.

В первую неделю этого года в Латвии было зарегистрировано 836 смертей по сравнению с 573 смертями в первую неделю 2020 года, во вторую неделю - 815 смертей по сравнению с 583, в третью неделю - 787 по сравнению с 526, в четвертую неделю - 779 смертей по сравнению с 547 годом ранее.

Из смертей, зарегистрированных в первые четыре недели этого года, 87,8% или 2825 приходилось на людей старше 60 лет, в то время как в прошлом году 85,9% или 1915 умерших были старше 60 лет.

В первые четыре недели этого года умерло 209 человек в возрасте от 60 до 64 лет (+23,7%), 294 - в возрасте от 65 до 69 лет (+41,3%), 332 - от 70 до 74 лет (+59,6%), 448 - от 75 до 79 лет (+49,3%), 621 - от 80 до 84 лет (+72,5%), 487 - от 85 до 89 лет (+35,7%), 434 человека - 90 лет и старше (+39,5%).