Эпидемиолог: заболеваемость Covid-19 снижается, но бдительности терять нельзя

Он сообщил, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 человек составляет 523 случая, и это самый низкий показатель с 10 января. За последние 14 дней этот показатель снизился на 8%.

Если эта тенденция сохранится и на следующей неделе, Латвия может выйти из числа тех стран Европейского союза, которые на карте заболеваемости окрашены в темно-красный цвет, то есть списка государств, куда опасно приезжать без важной причины, сказал Перевощиков.

"Тем не менее мы каждый день регистрируем довольно много новых случаев Covid-19.

В последнюю неделю в среднем каждый день заболевало 680 человек, что очень много, чтобы эффективно отследить каждый случай, все контакты и очаги заболеваемости", - сказал представитель SPKC.

Еще одной хорошей тенденцией он назвал удельный вес положительных тестов, который за неделю снизился на 0,5% до 7%.

"По-прежнему много госпитализированных - за последние семь дней в среднем госпитализировалось 80 пациентов в сутки. Но в течение недели этот показатель снизился на 5%, и это хорошо", - отметил Перевощиков.

О том, что введенные в стране меры по ограничению инфекции действуют, свидетельствует снижение заболеваемости во всех возрастных группах, а не только в какой-то одной, при этом на всей территории страны. Ранее на показатели заболеваемости существенно влияло количество больных в лечебных учреждениях и пансионатах. В настоящее время в лечебных учреждениях количество заболевших составляет всего 5% общего количества случаев, а в пансионатах - 8%.