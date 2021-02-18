Чт, 18.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Кариньш: ситуация со средствами на непредвиденные расходы вызывает беспокойство

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш описывает ситуацию со средствами на непредвиденные расходы как тревожную.

В начале заседания правительства в четверг, 18 февраля, премьер-министр затронул вопрос бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы", в которой в этом году доступны средства в размере более 800 миллионов евро, но эти деньги стремительно расходуются.

"То, что происходит, вызывает тревогу.

Спрос [этих средств] начинает расти в геометрической прогрессии", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что деньги из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" используются как на случай непредвиденных обстоятельств, как, например, требование Минсельхозом средств на борьбу с птичьим гриппом, так и на пандемию Covid-19.

Кариньш добавил, что все средства на непредвиденные расходы - это деньги, взятые государством в долг.

Премьер ожидает, что Минфин на следующей неделе может доложить о ситуации с деньгами, имеющимися в бюджетной программе "Средства на непредвиденные расходы".

Уже сообщалось, что во вторник, 16 февраля,  правительство поддержало предложение Министерства финансов (Минфин) выделить дополнительно 500 миллионов евро на непредвиденные расходы, в результате чего общая сумма составила 826,73 миллиона евро.

В тот день исполняющий обязанности министра финансов, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пояснил, что министерствам требуются большие средства на непредвиденные расходы, и они расходуются с "космической скоростью".

В Минфине, в свою очередь, пояснили, что выделение дополнительных средств в бюджетную программу "Средства на непредвиденные расходы" необходимо, так как к 15 февраля текущего года в программе осталось только 164 663 939 евро из 326,73 миллиона евро. С другой стороны, с учетом перераспределений, уже принятых распоряжениями Кабинета министров, дефицит программы составляет 105 312 110 евро.

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