Кариньш: ситуация со средствами на непредвиденные расходы вызывает беспокойство

В начале заседания правительства в четверг, 18 февраля, премьер-министр затронул вопрос бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы", в которой в этом году доступны средства в размере более 800 миллионов евро, но эти деньги стремительно расходуются.

"То, что происходит, вызывает тревогу.

Спрос [этих средств] начинает расти в геометрической прогрессии", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что деньги из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" используются как на случай непредвиденных обстоятельств, как, например, требование Минсельхозом средств на борьбу с птичьим гриппом, так и на пандемию Covid-19.

Кариньш добавил, что все средства на непредвиденные расходы - это деньги, взятые государством в долг.

Премьер ожидает, что Минфин на следующей неделе может доложить о ситуации с деньгами, имеющимися в бюджетной программе "Средства на непредвиденные расходы".

Уже сообщалось, что во вторник, 16 февраля, правительство поддержало предложение Министерства финансов (Минфин) выделить дополнительно 500 миллионов евро на непредвиденные расходы, в результате чего общая сумма составила 826,73 миллиона евро.

В тот день исполняющий обязанности министра финансов, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пояснил, что министерствам требуются большие средства на непредвиденные расходы, и они расходуются с "космической скоростью".