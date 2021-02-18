Кариньш: ситуация со средствами на непредвиденные расходы вызывает беспокойство
Премьер-министр Кришьянис Кариньш описывает ситуацию со средствами на непредвиденные расходы как тревожную.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш описывает ситуацию со средствами на непредвиденные расходы как тревожную.
В начале заседания правительства в четверг, 18 февраля, премьер-министр затронул вопрос бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы", в которой в этом году доступны средства в размере более 800 миллионов евро, но эти деньги стремительно расходуются.
"То, что происходит, вызывает тревогу.
Он отметил, что деньги из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" используются как на случай непредвиденных обстоятельств, как, например, требование Минсельхозом средств на борьбу с птичьим гриппом, так и на пандемию Covid-19.
Кариньш добавил, что все средства на непредвиденные расходы - это деньги, взятые государством в долг.
Премьер ожидает, что Минфин на следующей неделе может доложить о ситуации с деньгами, имеющимися в бюджетной программе "Средства на непредвиденные расходы".
Уже сообщалось, что во вторник, 16 февраля, правительство поддержало предложение Министерства финансов (Минфин) выделить дополнительно 500 миллионов евро на непредвиденные расходы, в результате чего общая сумма составила 826,73 миллиона евро.
В тот день исполняющий обязанности министра финансов, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пояснил, что министерствам требуются большие средства на непредвиденные расходы, и они расходуются с "космической скоростью".
В Минфине, в свою очередь, пояснили, что выделение дополнительных средств в бюджетную программу "Средства на непредвиденные расходы" необходимо, так как к 15 февраля текущего года в программе осталось только 164 663 939 евро из 326,73 миллиона евро. С другой стороны, с учетом перераспределений, уже принятых распоряжениями Кабинета министров, дефицит программы составляет 105 312 110 евро.