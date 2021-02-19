Пт, 19.02.2021
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В израильском баре начали вакцинировать от Covid-19. В качестве бонуса - бесплатные напитки

ФОТО: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Один из баров в израильском городе Тель-Авив в четверг начал работать как клиника по вакцинации от Covid-19, в нем предлагают бесплатные напитки для посетителей, которые там вакцинировались, пишет Reuters.

Согласно данным Министерства здравоохранения, более 43% из девяти миллионов жителей Израиля получили минимум одну дозу вакцины Pfizer, однако должностные лица встревожены, что активность вакцинации может снизиться, что приведет к задержке в планах по открытию экономики.

Многие бары в Израиле были вынуждены остановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса, однако тель-авивский гастробар Jenia в партнерстве с самоуправлением открыл свои двери для необычного вида посетителей: получивших вакцину людей, которых привлекло предложение напитков за счет бара.

Впрочем, по медицинским показателям эти напитки безалкогольные.

"Я думаю, это действительно хорошая возможность прийти и получить вакцину, так как у меня не было ни времени, ни возможности отправиться в другое место", - сказала Майя Перес, которая вместе с десятками других людей пришла в бар на свою первую вакцину от Covid-19.

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