В израильском баре начали вакцинировать от Covid-19. В качестве бонуса - бесплатные напитки

Согласно данным Министерства здравоохранения, более 43% из девяти миллионов жителей Израиля получили минимум одну дозу вакцины Pfizer, однако должностные лица встревожены, что активность вакцинации может снизиться, что приведет к задержке в планах по открытию экономики.

Многие бары в Израиле были вынуждены остановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса, однако тель-авивский гастробар Jenia в партнерстве с самоуправлением открыл свои двери для необычного вида посетителей: получивших вакцину людей, которых привлекло предложение напитков за счет бара.

Впрочем, по медицинским показателям эти напитки безалкогольные.