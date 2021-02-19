США и Британия ввели санкции за давление на журналистов в Беларуси

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", а также обыски у журналистов и правозащитников. Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте Госдепартамента.

Имена попавших под санкции не названы, но уточняется, что речь идет о "высокопоставленных официальных лицах в сфере юстиции, руководителях правоохранительных органов, и рядовых сотрудниках, задерживавших и применявших насилие к мирным демонстрантам, судьях и прокурорах, участвовавших в назначении тюремных сроков мирным протестующим и журналистам, а также руководителях в сфере образования, угрожавших студентам за участие в мирных протестах".

Этим людям прежде всего запрещается въезд в Соединенные Штаты. Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", - добавил он.

As of today, @StateDept has imposed visa restrictions on 109 individuals for their roles in the fraudulent August 9 election last year and the violent crackdown in Belarus. The Belarusian people deserve free and fair elections. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 18, 2021

Санкции Великобритании

В четверг, 18 февраля, о новых санкциях из-за ситуации в Беларуси объявили также власти Великобритании. Согласно публикации на правительственном сайте, в новый санкционный список вошли 27 человек - это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

В частности, под санкции Великобритании попали глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, выносившая судебные решения против протестующих и журналистов, освещавших демонстрации.

Активы участников санкционного списка в Великобритании в случае обнаружения подлежат заморозке.

Приговор журналисткам "Белсат" и обыски у правозащитников

18 февраля суд в Минске приговорил двух сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову (псевдоним - Андреева) и Дарью Чульцову к двум годам колонии якобы "организацию и подготовку", либо "активное участие" в действиях, "грубо нарушающих общественный порядок". Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.