200 евро пенсионерам: Петравича о возможных условиях выплаты

Петравича признала, что переговоры по критериям предоставления помощи будут продолжены, поскольку ожидается обсуждение порогового значения для получения указанной помощи. В то же время министр отметила, что не хочет спекулировать по этому поводу, поскольку не было достигнуто никакого соглашения.

"На этот раз главное - это то, что поддержка на выплату такого пособия была получена еще в пятницу. Теперь нужно произвести все расчеты и сформулировать предложение, чтобы правительство могло принять решение", - добавила министр.

Ранее Федерация пенсионеров Латвии (LPF) призвала депутатов Сейма поддержать предложение министра благосостояния Рамоны Петравичи о поддержке получателей пенсий в размере 200 евро.

"Мы одного мнения с министром, что пожилые люди, получающие 1000 или даже 2000 евро в месяц, скорее всего, имеют достаточно средств, в то время как поддержка получателей небольших и очень маленьких пенсий очень необходима", - пояснила председатель LPF Айя Барча.

Она считает, что при определении права на получение одноразового пособия следует учитывать пенсионный порог в размере 600 или 700 евро. 1

По ее словам, предварительные расходы для такой поддержки составят около 107 миллионов евро. "Премьер-министр Кришьянис Кариньш же сказал, что у нас так много денег, как никогда. Поэтому мы должны поддерживать тех, кто получает мало и заслуживает того, чтобы о них подумали и поддержали", - сказала председатель LPF.