Темпы вакцинации в Латвии продолжают расти

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 9 307 человек, что составляет в среднем 1330 человек в день и соответствует ранее поставленной цели - делать не менее 1000 прививок ежедневно.

Большинство вакцинированных вчера были старше 60 лет.

В понедельник были привиты 335 клиентов центров социального ухода, 64 человека из другой группы высокого риска, 663 человека в возрасте старше 60 лет, 185 медиков и 174 работника медицинских учреждений, 116 сотрудников центров социального ухода и один работник оперативной службы.

В понедельник 1314 человек в Латвии получили вакцину AstraZeneca, 219 - вакцину Moderna, 32 человека - вакцину Pfizer-BioNTech.