Эстония лишилась сотни доз вакцины из-за неправильной транспортировки

"При транспортировке температура должна быть от +2 до +8 градусов, но во время пребывания на место было обнаружено, что температура в ящике составляет 10 градусов", - отметил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

В Эстонию вакцина прибывает в больших фурах рефрижераторах. Далее она попадает на склад Департамента здоровья, где хранится в необходимых условиях. Когда какому-то учреждению требуется получить вакцину, то фирма-партнер приезжает за вакциной в Департамент здоровья и организует доставку до медучреждения. В данном случае, партнером выступила компания Magnum Logistics, по их данным при транспортировке никаких эксцессов с их стороны не возникло.

"У нас имеются специальные приборы записывающие показания температуры. И есть еще один вариант, как мы проверяем температуру, у нас есть датчики, которые по интернету связаны с нашей системой", - пояснил руководитель Magnum Logistics Райво Роолайд.

Перевозчик называет возможной причиной нарушения температурного режима действия медиков.

"Поскольку сама термокоробка довольно маленькая, и когда ее открывают, то температура на поверхности, разумеется, может быть значительно больше, а снизу холоднее. Но это чисто мое предположение. Я этой коробки не видел, но я у меня некоторый опыт. И если там внутри есть охлаждающие вещества, то очень важно понимать, где был произведен замер температуры, потому что результат может отличаться", - добавил Роолайд.