Массовая драка с участием зрителей и спортсменов произошла 27 февраля во Дворце спорта имени Али Алиева в городе Каспийск во время первенства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Видео: в Дагестане турнир по дзюдо отменили из-за массовой драки с участием зрителей и спортсменов

"Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: "Ура!", отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", - цитирует РИА Новости председателя дисциплинарной комиссии федерации дзюдо Дагестана Хабиба Магомедова.