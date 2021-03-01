Видео ⟩ "Говорящий" дрон выгоняет рыболовов с опасного льда. Это как?

Этой весной в распоряжении спасателей есть дроны, которые позволяют обращаться к любителям подледной ловли через громкоговоритель, вместо того, чтобы кричать или пользоваться мегафоном с берега.

В дроне есть функция воспроизвести заранее записанную запись, либо записав новую специально для конкретного человека.

"Люди обращают на это внимание. Проблема в том, что люди знают, что нельзя находиться на льду, но соблазн все равно велик. После напоминания, они покидают опасное место", - рассказал заместитель оперативного дежурного отдела обслуживания Рижской региональной администрации VUGD Агнис Пуполс.

Видео: сюжет LTV (на латышском языке)

Дрон с таким оборудованием незаменим также при тушении крупных пожаров, когда тепловая камера позволяет с высоты прогнозировать, куда будет двигаться пламя.

Также дрон дает дополнительный свет. Но в эти выходные они помогают именно у рек и озер. Спасатели напоминают, что толстый лед может быть очень обманчивым.

"На дне могут быть камни, где образуются течения, там слой льда тоньше. Камыши, живые микроорганизмы, которые делают лед тоньше. Часто кажется, что лед достаточной толщины. Но никогда не знаешь наверняка, так ли это", - говорит представитель VUGD. "Каждое мероприятие имеет свою специфику. Все не так просто, как кажется со стороны".