"Я родилась при Лукашенко, и другого президента не было": интервью с олимпийской призеркой, осудившей репрессии

- Вспомни, пожалуйста, моменты с маршей, которые тебя больше всего поразили.
- Больше всего впечатлил, наверное, первый марш 16 августа. Мы с парнем вышли из дворов на Немиге, сначала увидели небольшую группку людей, которая совсем не впечатлила, а потом перед глазами возникло настоящее море людей. Столько людей последний раз видела, пожалуй, на Олимпийских играх. Да и то там, наверное, было поменьше народу. И все счастливы, довольны, никого не гоняют. А потом каждый марш был чем-то для меня запоминающимся. Помню и оркестр, и барабанщиков, и диджея, которые создавали атмосферу. Кроме того, белорусы оказались очень креативными людьми, и я не успевала посмеяться над одним плакатом, как перед глазами появлялся другой. В тот момент промелькнула мысль: а почему же я не додумалась сделать что-то подобное?
- И ты вышла на следующее шествие с медалью на шее и гимнастическими лентами в руках.
- Все настолько творчески подходили к маршам, что и мне захотелось придумать своё. Поскольку плакат у меня не получался, решила что-то связать со своей спортивной деятельностью и ходить не с флагом, а с лентами, которые выкрасила в белый и красный цвета.
- Приходилось ли тебе сталкиваться с жестокостью силовиков?
- Жестокости, когда без всякой причины избивали людей, слава Богу, не видела, однако, как и остальные, бегала и пряталась. Не помню, какой это был марш, но я оказалась в центре. На противоположной стороне дороги увидела автозаки, неподалеку стояла женщина, которая плакала и, очевидно, находилась в состоянии истерики. Оказалось, что на ее глазах задержали мужчину, который просто шел с пакетами в руках. Я начала ее успокаивать и поняла, что переходить на другую сторону, где стояли автозаки, смысла не было, а бросить человека - это тоже не очень хорошо. Пока успокаивала женщину, автозаки уехали, и я пошла дальше. Но вскоре появились новые - и люди стали разбегаться. Я быстро отреагировала на происходящее, и с остальными прохожими зашла в один из ресторанов.
Как стало понятно, сотрудники этого заведения уже имели опыт и действовали по налаженной схеме - закрывали двери, чтобы ОМОН не зашел. При мне сотрудники ресторана раза три открывали и закрывали дверь, впуская и выпуская людей. Помню, когда людей набилось очень много, они начали кричать: "Садитесь в кресла! Не стойте!"
- Правоохранители пытались войти?
- Да, однако поскольку двери были закрыты, они уходили. Слава Богу витрины никто не бил. Честно говоря, есть в тот момент мне не хотелось, но в знак благодарности за такое отношение, пошла и заказала у них какой-то сок.
- Пострадали ли ваши близкие от агрессии?
- Безусловно, такие есть. Один мой друг в августе вышел прогуляться без телефона и просто не вернулся домой. Мы были шокированы, так как известий о нем никаких не было. Через несколько дней он нашелся в Жодино, и, как у нас сейчас часто происходит, отсидел без причины около четырех суток. А недавно задержали знакомых. Почему? Какой был повод? Не знаю. У меня нет нормальных слов, какими бы можно было это охарактеризовать.