"Я родилась при Лукашенко, и другого президента не было": интервью с олимпийской призеркой, осудившей репрессии

- Наталия, как 2020 год изменил твою жизнь?

- Он перевернул многое. После президентских выборов я, как и другие спортсмены, подписала письмо против насилия и за честные выборы. Потом в Министерстве спорта состоялась аттестация национальной команды по стрельбе из лука, которую я прошла. Но еще до нее со мной разговаривал директор Республиканского центра олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта [Владислав Степанюк], который настоятельно просил отозвать подпись. Мы ни о чем так и не договорились, и я продолжала работать, однако чиновники все равно решили, что что-то со мной надо делать.

Оснований для увольнения не было, и их начали искать. Мне звонили из министерства с проверкой, спрашивали, где я и чем занимаюсь, пытаясь убедиться, что меня нет на рабочем месте. А его у меня действительно не было, так как в основном работала со спортсменами на сборах. На самом деле, за себя я не боялась, а волновалась за тех, с кем работаю, чтобы им не навредить. В итоге, в ноябре приняла решение подписать заявление об увольнении и 31 декабря забрала свою трудовую книжку. 2021 год начала с мысли о том, что делать дальше. Училась на психолога, хотела им работать, а теперь необходимо искать новую работу.

В прошлом году моя любовь к родине усилилась во сто крат. Многие хотели уехать из страны, однако у меня подобная мысль не возникала. И в прошлом году я узнала, что вокруг столько классных людей, которых не знала раньше. Они, как и я, тоже все еще хотят жить и работать в нашей стране. И повторюсь, понимание это еще больше усилило мои чувства к Беларуси.

- Когда ты сознательно начала интересоваться политикой?

- Она в моей жизни до 2020-го почти что отсутствовала. Я занималась спортом, выступала на соревнованиях, и политика меня не очень-то интересовала. Но на момент Олимпиады в Лондоне в 2012, куда я поехала 17-летней, мне уже не нравилось, что происходит в спорте. Чиновники постоянно чего-то требовали. Перед Играми нас всех собрали и начали говорить, что мы должны вернуться из Лондона с медалями. Не чувствовать это давление, безусловно, было бы странно. Я просто не понимаю, когда чиновники начинают говорить спортсменам, что они что-то должны. Да спортсмены сами хорошо понимают, что нужно завоевывать медали. И по моему мнению, как-то нелепо, когда чиновники об этом напоминают. Ничегонеделание. Эти мероприятия проводили только ради того, чтобы их провести, а не улучшить что-то.