"Это полный абсурд". Почему открытие мемориала погибшим медикам в Петербурге вызвало скандал

Ни один из чиновников не появился на публичной церемонии, назначенной на 4 марта. Губернатор Александр Беглов и глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец посетили мемориал заранее - отдельно друг от друга в узком кругу своих подчиненных.

Создательница демонтированной после первой волны пандемии "Стены памяти" с фотографиями погибших медиков Ирина Маслова и поддержавший ее депутат городского парламента, "яблочник" Борис Вишневский потребовали отставки градоначальника.

Как в Петербурге появился мемориал медиков?

Бронзовую скульптуру "Печальный ангел" открыли 4 марта в присутствии более 100 горожан на набережной Карповки - напротив Первого медицинского университета.

Администрация Петроградского района назначила церемонию на 4 марта, рассказала Би-би-си инициатор проекта журналист Галина Артеменко, которая нашла для него и место, и Ангела - работу петербургского скульптора Романа Шустрова, умершего во время пандемии.

"Меня попросили составить сценарий и список выступающих главных врачей, которых нужно пригласить. Но они почему-то приходили по моему списку вчера вместе с губернатором и сегодня в 10 утра вместе с главой комитета по здравоохранению", - говорит Артеменко.

Мемориальная табличка с QR-кодом виртуальной Стены памяти BBC

На "народную церемонию" приехал Алексей Яковлев - бывший главврач инфекционной Боткинской больницы. Администрация Петербурга уволила его в самом начале пандемии, после чего Яковлев уехал в Москву. Все это время он работал в "красной зоне" и неоднократно публично критиковал действия петербургских властей в борьбе с коронавирусом.

Присутствовал на церемонии и другой опальный медик - бывший реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин. В начале пандемии он публично заявил о бедственном положении оказавшихся без средств защиты медиков больницы, после чего сам переболел коронавирусом, а затем был уволен и перешел на другую работу.

Петербуржцы на церемонии открытия Печального ангела 4 марта BBC

Установить "Печального ангела" в память о погибших медиках решили в продолжение проекта народной "Стены памяти" с фотографиями медиков на заборе ремонтировавшегося здания возле Невского проспекта.

"Стену" создала гражданская активистка Ирина Маслова, директор фонда профилактических программ социально значимых заболеваний "Астарта". В ноябре "Стену" пришлось демонтировать. Маслова вместе с Артеменко передали все материалы в музей политической истории и продолжили развивать проект в интернете. Сейчас там размещено 148 фотографий.

Ангелу нашли место на скамейке, которую активисты сообщества "Друзья Карповки" ранее установили возле Первого медицинского университета, чтобы выписанные из его клиник пациенты могли там ожидать такси.

Петербуржцы на церемонии открытия Печального ангела 4 марта BBC

С помощью депутата городского парламента "яблочника" Бориса Вишневского женщины познакомились с подчиненным губернатора Александра Беглова - главой Петроградского района Иваном Громовым. Районный чиновник выделил место и договорился с местными бизнесменами о финансировании мемориала.

Как "Печального ангела" открывали чиновники