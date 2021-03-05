Пт, 5.03.2021
Прибыль делили невообразимым для нас образом - телевизионными коробками. В них просто сметали все деньги, утрамбовывали и раздавали - тебе будет одна коробка, тебе следующая. В таких коробках вывезли сотни тысяч. Юрис Юрисс, прокурор по делу Лембергса
Юрис Юрисс, прокурор по делу Лембергса

За сутки выявлено 746 случаев Covid-19, скончались 14 человек
Госпитализированы 79 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Marko Djurica

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 746 новых случаев Covid-19, скончались 14 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет, 
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет, 
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

В четверг сделано 15 923 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 89 414 человек, умерло 1680 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,4 случая на 100 000 населения, в целом за две последних недели Covid-19 выявлен у 9374 человек.

В четверг в больницы были доставлены 79 пациентов с Covid-19, а общее количество больничных пациентов по сравнению со средой выросло с 762 до 772, сообщает Национальная служба здравоохранения.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 54 больных Covid-19, в том числе четыре человека переведены в другое лечебное учреждение.

У 699 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 73 - в тяжелой, что на семь человек больше, чем в предыдущий день.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии из стационаров выписаны 8596 человек, переболевших этой болезнью.

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