За сутки выявлено 746 случаев Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

В четверг сделано 15 923 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 89 414 человек, умерло 1680 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,4 случая на 100 000 населения, в целом за две последних недели Covid-19 выявлен у 9374 человек.

В четверг в больницы были доставлены 79 пациентов с Covid-19, а общее количество больничных пациентов по сравнению со средой выросло с 762 до 772, сообщает Национальная служба здравоохранения. 6

За прошедшие сутки из стационаров выписано 54 больных Covid-19, в том числе четыре человека переведены в другое лечебное учреждение.

У 699 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 73 - в тяжелой, что на семь человек больше, чем в предыдущий день.