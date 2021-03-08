В Иецаве из реки вытащили тело человека

Пожарно-спасательная служба передала тело работникам Госполиции, которые выяснят причины смерти погибшего.

Напомним, в прошлый четверг в Риге из Вецдаугавы были вытащены двое провалившихся под лед людей, медики констатировали их смерть.

В службе подтвердили, что рядом были найдены рыболовные снасти.