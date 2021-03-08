В Иецаве из реки вытащили тело человека
В воскресенье в Иецавском крае из реки Иецава вытащили погибшего человека, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в Иецавском крае из реки Иецава вытащили погибшего человека, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба передала тело работникам Госполиции, которые выяснят причины смерти погибшего.
Напомним, в прошлый четверг в Риге из Вецдаугавы были вытащены двое провалившихся под лед людей, медики констатировали их смерть.
В службе подтвердили, что рядом были найдены рыболовные снасти.
Пожарно-спасательная служба напоминает, что находиться на льду водоемов опасно, особенно во время, когда началось таяние льда.