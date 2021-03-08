Пн, 8.03.2021
Мы долго готовились к [третьей волне], теперь эти тревожные звонки можно услышать громче, потому что мы видим, какое безумие творится в Эстонии. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

В Иецаве из реки вытащили тело человека

Иллюстративное фото ФОТО: Evgeny Haritonov, Shutterstock.

В воскресенье в Иецавском крае из реки Иецава вытащили погибшего человека, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба передала тело работникам Госполиции, которые выяснят причины смерти погибшего.

Напомним, в прошлый четверг в Риге из Вецдаугавы были вытащены двое провалившихся под лед людей, медики констатировали их смерть.

В службе подтвердили, что рядом были найдены рыболовные снасти.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что находиться на льду водоемов опасно, особенно во время, когда началось таяние льда.

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