Вт, 9.03.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Фото ⟩ Как звезды отметили 8 марта: Галич развелась, Бородина танцевала, а Кошкина разделась

Показываем, как знаменитости отметили Международный женский день! 

Ксения Бородина отметила не только 8 марта, но день рождения. 

ФОТО: instagram.com/borodylia

Праздничная Светлана Лобода.

Татьяна Брухунова в образе королевы.

Для 8 марта Регина Тодоренко выбрала фотографию с пляжа.

Алена Водонаева рассказала о своих любимых цветах.

Судя по интерьеру Бородина и Ольга Орлова были на одном мероприятии.

Лена Темникова с дочкой тоже получила поздравления.

Сергей Лазарев галантно поздравил всех женщин с их праздником.

Евгений Чичваркин был оригинален в своем поздравлении.

Ида Галич призналась подписчикам, что развод выпал на все семейные праздники.

Кристина Асмус разместила трогательное поздравление.

Яна Кошкина решила подарить 8 марта немного эротики.

Интарс Бусулис тоже поздравил всех женщин с 8 марта!

К коллеге присоединился и Маркус Рива.

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