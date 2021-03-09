Фото ⟩ Как звезды отметили 8 марта: Галич развелась, Бородина танцевала, а Кошкина разделась
Показываем, как знаменитости отметили Международный женский день!
Показываем, как знаменитости отметили Международный женский день!
Ксения Бородина отметила не только 8 марта, но день рождения.
Праздничная Светлана Лобода.
Татьяна Брухунова в образе королевы.
Для 8 марта Регина Тодоренко выбрала фотографию с пляжа.
Алена Водонаева рассказала о своих любимых цветах.
Судя по интерьеру Бородина и Ольга Орлова были на одном мероприятии.
Лена Темникова с дочкой тоже получила поздравления.
Сергей Лазарев галантно поздравил всех женщин с их праздником.
Евгений Чичваркин был оригинален в своем поздравлении.
Ида Галич призналась подписчикам, что развод выпал на все семейные праздники.
Кристина Асмус разместила трогательное поздравление.
Яна Кошкина решила подарить 8 марта немного эротики.
Интарс Бусулис тоже поздравил всех женщин с 8 марта!
К коллеге присоединился и Маркус Рива.