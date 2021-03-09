Фото ⟩ Как звезды отметили 8 марта: Галич развелась, Бородина танцевала, а Кошкина разделась

Ксения Бородина отметила не только 8 марта, но день рождения.

ФОТО: instagram.com/borodylia

Праздничная Светлана Лобода.

Татьяна Брухунова в образе королевы.

Для 8 марта Регина Тодоренко выбрала фотографию с пляжа.

Алена Водонаева рассказала о своих любимых цветах.

Судя по интерьеру Бородина и Ольга Орлова были на одном мероприятии.

Лена Темникова с дочкой тоже получила поздравления.

Сергей Лазарев галантно поздравил всех женщин с их праздником.

Евгений Чичваркин был оригинален в своем поздравлении.

Ида Галич призналась подписчикам, что развод выпал на все семейные праздники.

Кристина Асмус разместила трогательное поздравление.

Яна Кошкина решила подарить 8 марта немного эротики.

Интарс Бусулис тоже поздравил всех женщин с 8 марта!