В трех медучреждениях возбуждены административные дела об обходе очереди на вакцинацию от Covid-19

Исследование показало, что вакцины против Covid-19 делались людям, которые не входили ни в одну из приоритетных групп вакцинации.

Юридическому лицу за такое нарушение может грозить штраф от 28 до 1 000 евро. Конкретные лечебные учреждения не были названы VI, но больше информации было обещано, когда расследование будет завершено.

Как сообщалось, 28 декабря прошлого года началась вакцинация сотрудников крупных больниц, 9 января стали прививать семейных врачей, а с 11 января эта возможность доступна для всех сотрудников медицинских учреждений, желающих это сделать. 10 февраля началась вакцинация клиентов и сотрудников центров социальной помощи, а 11 и 12 февраля первые прививки от Covid-19 получили высшие государственные чиновники и несколько бывших президентов.

На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины Covid-19 получили в общей сложности 64 172 человека, а 17 994 человека получили обе дозы. По данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии было 1,894 миллиона человек населения, то есть первую дозу вакцины получили 3,39% населения, а обе - 0,95%.