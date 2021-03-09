Фото ⟩ Игрушка по рисунку 9-летней девочки из Балтии скоро будет в продаже по всему миру

В ежегодном конкурсе детского рисунка в этот раз одной из победительниц стала 9-летняя Лиепа из Литвы. Девочка нарисовала голубого кота, и он станет настоящей мягкой игрушкой и будет продаваться во всех IKEA по всему миру. Ее рисунок был среди победителей, которых выбрали из более чем 66 тысяч претендентов из разных стран. Плюшевый кот и другие победители появятся в продаже уже осенью этого года.
Каждый год IKEA проводит конкурс детского рисунка по всему миру. Дети до 13 лет могут нарисовать игрушку своей мечты, и жюри из Швеции выбирает рисунки, которые превращаются в настоящие мягкие игрушки из серии SAGOSKATT. В Латвии этот конкурс тоже проходил, в нём приняли участие более 1500 детей, и впервые среди победителей есть ребёнок из Балтии.
"Мне нравится играть с мягкими игрушками и отправлять их в разные путешествия. Заявку на участие подал мой брат, и я решила, что нарисую любимого кота в синем цвете, ведь это мой самый любимый цвет!" - - рассказала Лиепа. Девочка и до этого участвовала и побеждала в конкурсах, например, в японском конкурсе по рисованию карт.
"Победа в конкурсе детского рисунка для Лиепы - исполнение мечты. Дочка обожает мягкие игрушки, и теперь она станет автором игрушки, которая будет в продаже по всему миру", - говорит мама Лиепы.
"Мой котик в теплых странах будет лежать на солнышке и пить лимонад, а в холодных - будет лежать под батареей, надев перчатки на каждую лапку и даже хвостик", - шутит победительница международного конкурса IKEA.
Девочка из Литвы - среди самых юных победителей
Пять детей - из Америки, Канады, Польши, России и Литвы - станут авторами игрушек для коллекции SAGOSKATT. Литовская победительница одна из самых юных.
В этом году в коллекции IKEA появятся дружелюбный бутерброд, собака-русалка, жареное яичко и плюшевая птичка.
В Латвии коллекция появится в продаже уже в октябре этого года, и специальная коллекция будет доступна по приятной цене в 4,99 EUR.