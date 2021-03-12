Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

В Польше дедушка случайно увел из детсада чужого ребенка. Он осознал ошибку, когда приехала полиция

Иллюстративное фото ФОТО: Xolodan, Shutterstock.

В Польше 80-летний мужчина вместо своего внука забрал из детского сада чужого мальчика. Ошибку он понял только тогда, когда к нему явилась полиция, сообщает Euronews.

В пятницу, 5 марта, полиция Любартува получила информацию, что в одном из городских детсадов пропал четырехлетний ребенок, который покинул его в сопровождении пожилого мужчины. Было направлено несколько патрулей, в том числе и с полицейской собакой.

Вскоре полиция нашла ребенка в доме дедушки одного из других воспитанников группы детсада, мальчик смотрел там мультики.

"Только тогда, когда приехала полиция, 80-летний мужчина понял, что ребенок, который смотрит в его квартире мультфильмы, - не его внук", - говорится в сообщении полиции. "Полиция выяснила, что произошла ошибка. Дедушка другого мальчика пришел в детский сад и увел домой не того внука".

"Виной тому стали одинаковые имена детей и неожиданное совпадение", - указала полиция.

Стражи порядка продолжают выяснять, был ли ребенок подвержен какой-либо угрозе, однако обвинений выдвинуто не было.

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