В Польше дедушка случайно увел из детсада чужого ребенка. Он осознал ошибку, когда приехала полиция

В пятницу, 5 марта, полиция Любартува получила информацию, что в одном из городских детсадов пропал четырехлетний ребенок, который покинул его в сопровождении пожилого мужчины. Было направлено несколько патрулей, в том числе и с полицейской собакой.

Вскоре полиция нашла ребенка в доме дедушки одного из других воспитанников группы детсада, мальчик смотрел там мультики.

"Только тогда, когда приехала полиция, 80-летний мужчина понял, что ребенок, который смотрит в его квартире мультфильмы, - не его внук", - говорится в сообщении полиции. "Полиция выяснила, что произошла ошибка. Дедушка другого мальчика пришел в детский сад и увел домой не того внука".

"Виной тому стали одинаковые имена детей и неожиданное совпадение", - указала полиция.