Финский энергоконцерн Fortum продает свои предприятия в Елгаве и Даугавпилсе

Fortum планирует завершить сделку во втором квартале этого года. Компания еще в 2019 году сообщала, что планирует продать свой бизнес в Эстонии, а в прошлом году сообщила, что рассматривает продажу всего балтийского бизнеса.
Fortum принадлежат предприятия теплоснабжения в Тарту и Пярну (Эстония), в Даугавпилсе и Елгаве (Латвия), в Клайпеде (Литва). Кроме того, концерну в этих городах принадлежат четыре когенерационные станции и 49% когенерационной станции в Каунасе.
В 2020 году балтийские фирмы Fortum произвели 1,4 тераватт-часа теплоэнергии и 0,6 тераватт-часа электроэнергии. Прибыль до вычета затрат (EBITDA) составила 54 млн евро.