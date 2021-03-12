Финский энергоконцерн Fortum продает свои предприятия в Елгаве и Даугавпилсе

Fortum планирует завершить сделку во втором квартале этого года. Компания еще в 2019 году сообщала, что планирует продать свой бизнес в Эстонии, а в прошлом году сообщила, что рассматривает продажу всего балтийского бизнеса.

Fortum принадлежат предприятия теплоснабжения в Тарту и Пярну (Эстония), в Даугавпилсе и Елгаве (Латвия), в Клайпеде (Литва). Кроме того, концерну в этих городах принадлежат четыре когенерационные станции и 49% когенерационной станции в Каунасе.