Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Финский энергоконцерн Fortum продает свои предприятия в Елгаве и Даугавпилсе

Предприятие Fortum в Елгаве ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственный энергетический концерн Финляндии Fortum за 800 млн евро продает свои предприятия теплоснабжения в странах Балтии швейцарской инвестиционной фирме Partners Group.

Fortum планирует завершить сделку во втором квартале этого года. Компания еще в 2019 году сообщала, что планирует продать свой бизнес в Эстонии, а в прошлом году сообщила, что рассматривает продажу всего балтийского бизнеса.

Fortum принадлежат предприятия теплоснабжения в Тарту и Пярну (Эстония), в Даугавпилсе и Елгаве (Латвия), в Клайпеде (Литва). Кроме того, концерну в этих городах принадлежат четыре когенерационные станции и 49% когенерационной станции в Каунасе.

В 2020 году балтийские фирмы Fortum произвели 1,4 тераватт-часа теплоэнергии и 0,6 тераватт-часа электроэнергии. Прибыль до вычета затрат (EBITDA) составила 54 млн евро.

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