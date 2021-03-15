МИД призывает без особой необходимости не отправляться в зарубежные поездки

МИД призывает максимально избегать зарубежных поездок и не путешествовать без существенной необходимости.

Особенно это относится к странам с высокими и средними показателями заболеваемости.

В отношении организуемых туроператорами поездок с целью отдыха МИД призывает туристов тщательно ознакомиться с правилами предоставления туристической услуги и условиями страхования поездки, в том числе в отношении расходов, которые появятся, если человек не сможет вернуться в Латвию в запланированное время, например, ввиду констатации у него Covid-19.

МИД обращает внимание на то, что медицинские услуги за рубежом, в том числе за пределами Европы, оказываются в соответствии с местными стандартами. Возвращение в Латвию обеспечивает туроператор или сам турист, используя коммерческие авиарейсы.

По-прежнему остается в силе требование о том, что все лица перед возвращением в Латвию должны заполнить электронную анкету covidpass.lv, также необходимо предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, а по возвращении в Латвию соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.