Видео ⟩ Наталия Орейро спела по-русски песню про самоизоляцию

В ролике знаменитая артистка поет как на русском, так и на испанском языках. На русском в песне можно услышать строки:

"Пусть музыка зазвучит,

А мы сможем вновь мечтать, вновь мечтать.

Снова вместе ты и я, будем танцевать.

Знаю, скоро сможем мы быть рядом,

Обниматься, целоваться,

А пока станцуем это танго,

Я здесь, а ты там".

Видео: Bajofondo, Natalia Oreiro - "Будем танцевать"

Как рассказали представители певицы, композиция была написана в разгар пандемии, а записана в пяти разных студиях в Лос-Анджелесе, Буэнос-Айресе и Монтевидео.

Напомним, что летом 2020 года Орейро заявила о своем желании получить российское гражданство. Перед этим, когда певица была гостем в шоу Ивана Урганта, ведущий в шутку предложил ей стать россиянкой. Как позже признавалась певица, фанаты из России иногда дарят ей ненастоящие российские паспорта.