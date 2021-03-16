Видео ⟩ Наталия Орейро спела по-русски песню про самоизоляцию
Звезда сериала "Дикий ангел", уругвайская актриса и певица Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo выпустила песню на русском языке "Будем танцевать" и клип на нее, пишет Lenta.ru.
Звезда сериала "Дикий ангел", уругвайская актриса и певица Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo выпустила песню на русском языке "Будем танцевать" и клип на нее, пишет Lenta.ru.
В ролике знаменитая артистка поет как на русском, так и на испанском языках. На русском в песне можно услышать строки:
"Пусть музыка зазвучит,
А мы сможем вновь мечтать, вновь мечтать.
Снова вместе ты и я, будем танцевать.
Знаю, скоро сможем мы быть рядом,
Обниматься, целоваться,
А пока станцуем это танго,
Я здесь, а ты там".
Видео: Bajofondo, Natalia Oreiro - "Будем танцевать"
Как рассказали представители певицы, композиция была написана в разгар пандемии, а записана в пяти разных студиях в Лос-Анджелесе, Буэнос-Айресе и Монтевидео.
Напомним, что летом 2020 года Орейро заявила о своем желании получить российское гражданство. Перед этим, когда певица была гостем в шоу Ивана Урганта, ведущий в шутку предложил ей стать россиянкой. Как позже признавалась певица, фанаты из России иногда дарят ей ненастоящие российские паспорта.
Музыкальный коллектив Bajofondo, также принявший участие в записи композиции - музыкальная группа, играющая в стиле электро-танго и фьюжн. Она была основана в 2002 году аргентинским композитором Густаво Сантаолальей.