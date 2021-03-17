Начальник полиции пообещал в Латвии "универсальных полицейских"

В интервью программе Латвийского радио Krustpunkts Рукс объяснил, что
обязанность оперативного или универсального полицейского - контроль за соблюдением правил дорожного движения, обеспечение общественного порядка и реагирование на различного типа события.
Полицейские прибудут на место происшествия и проведут первоначальное расследование, а также возбудят уголовное дело.
Рукс подписал указ о переводе 90 полицейских в "группу ответственных полицейских" по всей Латвии, исключая Рижский район.
Указ действует с 1 марта.
Šodien #Krustpunktā diskusijā par policijas darbinieku trūkumu, nepieciešajiem uzlabojumiem, darba efektivitāti un to,...Posted by Valsts policija on Tuesday, 16 March 2021