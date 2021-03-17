Ср, 17.03.2021
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Начальник полиции пообещал в Латвии "универсальных полицейских"

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс подписал распоряжение о расширении круга обязанностей некоторых полицейских и создании "ответственных полицейских" в Латвии, сообщает lsm.lv.

В интервью программе Латвийского радио Krustpunkts Рукс объяснил, что

обязанность оперативного или универсального полицейского - контроль за соблюдением правил дорожного движения, обеспечение общественного порядка и реагирование на различного типа события.

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Полицейские прибудут на место происшествия и проведут первоначальное расследование, а также возбудят уголовное дело.

Рукс подписал указ о переводе 90 полицейских в "группу ответственных полицейских" по всей Латвии, исключая Рижский район.

Указ действует с 1 марта.

Šodien #Krustpunktā diskusijā par policijas darbinieku trūkumu, nepieciešajiem uzlabojumiem, darba efektivitāti un to,...

Posted by Valsts policija on Tuesday, 16 March 2021
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