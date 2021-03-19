ВИДЕО ⟩ Вторая подряд победа "Риги" и спасение "Валмиеры" на 95-й минуте

Матч "Лиепаи" и "Риги" завершился победой гостей со счётом 2:0. В составе рижан голами отметились Габриэл Рамос и Владислав Фёдоров.

Действующий чемпион Латвии на выезде одержал свою вторую подряд победу в чемпионате, а для "Лиепаи" это поражение стало первым в текущем сезоне. Стоит отметить, что "Рига" в двух стартовых матчах "Вирслиги" не пропустила ни одного гола.

Во втором матче дня "Валмиера" принимала на своём поле "Даугавпилс" и лишь в компенсированное время подопечным Тамаза Пертии удалось забить и вырвать ничью - 2:2.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Раймонд Кроллис, который реализовал 11-метровый удар. Для 19-летнего новичка "Валмиеры" этот гол стал третьим в двух первых матчах "Вирслиги".

Всего две минуты спустя Эдгар Иванов восстановил равновесие на табло и на перерыв команды отправились при счёте 1:1. На 59-й минуте Каспар Кокин вывел "Даугавпилс" вперёд, отправив мяч под перекладину. В оставшееся время у "Валмиеры" было несколько неплохих моментов сравнять, но в воротах "Даугавпилса" безошибочно действовал Фрэнк Оролс.

Сравнять счёт футболисты "Валмиеры" смогли лишь на 95-й минуте после розыгрыша углового - точный удар головой нанёс сенегалец Ибрагим Ндиапе Соу.



Второй тур завершится в субботу, 20 марта. В 13:00 "Вентспилс" на своём поле примет вице-чемпиона РФШ, а в 15:00 юрмальский "Спартак" сыграет с "Меттой". Второй тур завершится в субботу, 20 марта. В 13:00 "Вентспилс" на своём поле примет вице-чемпиона РФШ, а в 15:00 юрмальский "Спартак" сыграет с "Меттой".