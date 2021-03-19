В Эстонии департамент завершил проверку по факту смерти 31-летнего вакцинированного спасателя

Департамент лекарственных средств оценил возможную связь серьезной проблемы со здоровьем у 31-летнего вакцинированного человека с вакциной AstraZeneca от Covid-19.

Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, причинная связь точно не определена, но нельзя исключать связь проблемы со здоровьем с введением вакцины. 15

"Это ожидаемый результат оценки отдельного возможного побочного явления, и дальнейший анализ причинной связи будет основан на аналогичных отчетах, собранных на международном уровне Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится в заявлении ведомства.

Департамент лекарственных средств 3 марта получил уведомление о побочной реакции в связи со смертью 31-летнего мужчины, которому 17 февраля была сделана прививка вакциной AstraZeneca. После введения вакцины от коронавируса у мужчины возникли обычные побочные эффекты, которые исчезли через несколько дней. Но через десять дней после вакцинации развились тромбоцитопения и тромбоз мозговой артерии, потребовавшие госпитализации и приведшие к смерти.

Доказательств нет, но связь нельзя исключать

Задача Департамента лекарственных средств заключалась в том, чтобы оценить, существует ли связь между вакциной и проблемой здоровья. При оценке исходят из руководства ВОЗ, в котором в соответствии с установленными критериями классифицируют взаимосвязь как определенную, явно отсутствующую или как связь, причину которой однозначно не определить.

Для оценки департамент собрал данные о случае заболевания и предыдущем состоянии здоровья вакцинированного лица и привлек к оценке специалистов из Клиники Тартуского университета и Ида-Таллиннской центральной больницы. Последние данные поступили в четверг вечером.

При оценке было установлено, что в соответствии с критериями ВОЗ нет определенных доказательств того, что заболевание было связано с введением вакцины, но с учетом соответствующей временной взаимосвязи и отсутствия какой-либо другой конкретной причины причинную связь между проблемой со здоровьем и вакциной нельзя исключать.

Данные о случае болезни были отправлены в базу данных надзора за безопасностью лекарств Европейского агентства по лекарственным средствам. Европейское агентство по лекарственным средствам приняло во внимание этот случай при оценке связи вакцины с тромбозом и тромбоцитопенией.