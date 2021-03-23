Фото ⟩ В Эстонии магазину Depo за нарушение ограничений из-за Covid-19 может грозить солидный штраф

На магазин может быть наложен штраф в размере почти 10 000 евро.

"Необходимо учитывать, что строительные магазины в данный момент должны быть закрыты или предлагать доставку товаров только на открытых площадках. Если в дополнение к строительным товарам там продаются продукты питания, это еще не превращает магазин в продуктовый", - сказал руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Эстонии Имре Каас.

По его словам, необходимо исходить из правила, согласно которому продажа продуктов питания до введения ограничений должна была составлять не менее 51 процента оборота. Если текущая маркетинговая стратегия, оборот проданных товаров и концепция магазина относятся к продаже стройматериалов, то это не продуктовый магазин.

Помимо продуктов питания, в строительном магазине Depo можно приобрести саженцы и другие товары для сада. Остальные изделия отделены лентами.

Галерея: Магазин Depo в Эстонии

Департамент здоровья выдал распоряжение о временном закрытии строительного магазина Depo, но магазин не принял его во внимание. По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, такая деятельность противоречит мерам, установленным правительством.