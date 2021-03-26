Пт, 26.03.2021
Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения премьер-министр Кришьянис Кариньш
премьер-министр Кришьянис Кариньш
1

Южноафриканский штамм Covid-19 выявлен не только в Риге, но и в Резекне

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars

Случаи южноафриканского штамма Covid-19 выявлены на этой неделе не только в Риге, но и в Резекне, сообщил сегодня на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Эксперт подчеркнул, что два этих случая не связаны между собой.

Первый обнаруженный в Латвии случай заражения южноафриканским штаммом был тщательно проанализирован с определением круга контактов и обширным тестированием, проводился также рутинный мониторинг в кругу коллег и контактов заболевшего с целью предотвращения дальнейшего распространения вируса. Заболевший не путешествовал, однако случай мог быть ввозным.

SPKC поясняет, что штамм SARS-CoV-2 B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, в настоящее время все чаще наблюдается в ЕС и ЕЭЗ. В некоторых странах уже происходит местная его трансмиссия.

НАВЕРХ
Back