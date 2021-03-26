Южноафриканский штамм Covid-19 выявлен не только в Риге, но и в Резекне

Эксперт подчеркнул, что два этих случая не связаны между собой.

Первый обнаруженный в Латвии случай заражения южноафриканским штаммом был тщательно проанализирован с определением круга контактов и обширным тестированием, проводился также рутинный мониторинг в кругу коллег и контактов заболевшего с целью предотвращения дальнейшего распространения вируса. Заболевший не путешествовал, однако случай мог быть ввозным.