Южноафриканский штамм Covid-19 выявлен не только в Риге, но и в Резекне

Эксперт подчеркнул, что два этих случая не связаны между собой.
Первый обнаруженный в Латвии случай заражения южноафриканским штаммом был тщательно проанализирован с определением круга контактов и обширным тестированием, проводился также рутинный мониторинг в кругу коллег и контактов заболевшего с целью предотвращения дальнейшего распространения вируса. Заболевший не путешествовал, однако случай мог быть ввозным.
SPKC поясняет, что штамм SARS-CoV-2 B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, в настоящее время все чаще наблюдается в ЕС и ЕЭЗ. В некоторых странах уже происходит местная его трансмиссия.