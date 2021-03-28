Видео ⟩ Полиция прервала закрытое мероприятие мотоклуба

Государственная полиция, не предоставив информации о том, было ли это мероприятие организовано мотоклубом, сообщила LETA, что вчера, 27 марта, на частном мероприятии в Мадоне за нарушение ограничений на собрания было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 14 человек.

Распоряжение предусматривает исключения в случае, "если необходимо обеспечить уход за человеком или если человек проживает один - посещения разрешены, но не более чем в пределах двух домохозяйств". Точно так же, как объясняется в распоряжении, церемонии похорон и крещения могут допускать одновременное собрание не более десяти человек (за исключением лиц, непосредственно участвующих в похоронах или крещении), но не более чем из двух домохозяйств, и оговаривается, что в это время используются маски.