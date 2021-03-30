Ригу исключили из списка городов-загрязнителей. Столица входила в него почти 30 лет

Участники встречи высоко оценили прогресс, достигнутый Латвией в сокращении выбросов в Балтийское море, и решили исключить Ригу из списка так называемых горячих точек.

Муцениекс напомнил, что для оценки воздействия загрязнения на экологию Балтийского моря в 1992 году был составлен список участков значительного загрязнения на Балтийском море или "горячих точек".

Рига была включена в этот список из-за бытового загрязнения и сброса недостаточно очищенных сточных вод в окружающую среду, поскольку 40-50% промышленных сточных вод сбрасывались в бытовую канализацию без предварительной очистки. В результате плохо очищенные или неочищенные сточные воды легко могли попасть в Даугаву и окружающие озера.