Кремлевский карантин класса "люкс". Как в пандемию работают обсерваторы для летчиков и собеседников Путина

ФОТО: BBC

В те же дни УДП, согласно контрактам, размещало людей в "Президент-Отеле" а также кремлевском оздоровительном комплексе "Планерное" в Химках, за одну-две недели до 20-22 декабря - именно в эти даты у Владимира Путина было сразу несколько публичных встреч на разных площадках в Москве.

ФОТО: BBC

Продолжался кремлевский карантин и в 2021 году. 11 января, когда на встречу с Путиным прилетели главы Армении и Азербайджана (по закону такие руководители тоже считаются объектами госохраны), в "Президент-отеле" закончился очередной двухнедельный карантин.

Карантин или работа для медиков?

Часть ассигнований на предупреждение пандемии правительство разрешало УДП потратить на "организацию медпомощи" лицам, которых обслуживает ведомство - тем, кто работает в Кремле и высших органов власти, а также "прикрепленному контингенту" (отставники, семьи и так далее).

Главная кремлевская лечебница - Центральная клиническая больница (ЦКБ) - получила на эти цели больше 1 млрд рублей субсидий, и часть из них также потратила на аренду гостиничного жилья как для "санитарно-эпидемиологического благополучия" охраняемых персон во время протокольных мероприятий, так и просто для участившихся служебных командировок - в Сочи и на Валдай,

В Москве почти 40 медикам, как и летчикам, пришлось пожить не у себя дома, а в президентской гостинице "Арбат" осенью 2020 года (за тестирование и питание врачей больница не платила). Врачи жили в "Арбате" с 30 сентября по 16 октября, с 20 октября по 7 ноября, и с 7 ноября по 14 ноября. Масштабных мероприятий у Путина в эти дни не было, но медики могли готовиться к осмотрам и консультациям президента и других лиц.

В Сочи, где периодически живет Владимир Путин, кремлевских медиков и раньше командировали ежегодно, но 2020 году командировки участились. В апреле и мае врачи жили рядом с путинской резиденцией в санатории "Сочи", а с конца июня до начала августа и в середине октября - в санатории "Русь", потратив на эти цели около 5 млн рублей.

Зимой больница отправляет своих сотрудников в "Красную поляну", где любит кататься на лыжах Путин, но там у УДП отелей нет, и медики живут в газпромовском высокогорном отеле "Поляна 1389". В 2020 году на это планировалось потратить 4,5 млн рублей, почти вдвое больше, чем в 2019 году. Но в итоге контракт был урезан до около 900 тысяч рублей.

Кроме того медикам пришлось сидеть на карантине или работать в самом большом сочинском обсерваторе "Дагомыс" (1,16 млн рублей): они жили там с 17 апреля по 1 мая, с 5 по 20 мая, с 28 июля по 8 августа. Четверо работали там в октябре, и с 16 ноября по 22 декабря.