В Латвии растет число людей, длительное время не имеющих работы

"На данный момент наблюдается рост, и ожидается, что он будет продолжаться", - сказал Маскалёв, добавив, что растет количество людей, состоящих на учете в NVA в течение 10-11 месяцев.

На конец февраля 2021 года было зарегистрировано 74 494 безработных, в том числе 37 287 безработных не имели работы до шести месяцев, 18 623 - от шести месяцев до одного года, 13 072 являлись безработными от года до трех лет, а 5 512 человек - три года и более.

Как сообщалось, в конце февраля уровень безработицы в Латвии достиг 8,2% от экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

В конце февраля самый низкий уровень зарегистрированной безработицы был в Рижском регионе - 6,1%, что на 0,1 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, а в Латгале безработица составляла 16,5% (+0,5 процентных пункта).

В Земгале уровень безработицы в феврале вырос на 0,2 процентных пункта, достигнув 8% от экономически активного населения, в Видземе увеличился на 0,3 процентных пункта до 8,3%, в Курземе - на 0,4 процентных пункта до 9% от экономически активного населения.