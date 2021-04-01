LTV7: В Эстонии отказ от covid-прививки грозит увольнением, в Латвии - нет

В Эстонии руководство сети автозаправочных станций Olerex заявило, что из-за пандемии рабочий процесс останавливаться не должен. Работникам разослали письмо с анкетой для получения прививки.

Также в нем говорится, что предприятие вправе разорвать трудовой договор с теми, кто откажется вакцинироваться. 25

"Заправочные станции подпадают под определение оказания жизненно важных услуг. В свою очередь это означает, что наши услуги и работники должны отвечать высоким требованиям. Заправки должны быть открыты независимо от ситуации, а также безопасны для клиентов. Работники станций - наши равные партнеры. Цель этой анкеты было не напугать сотрудников, а проинформировать их о возможностях, удовлетворить интерес", - заявила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

Вакцинация у наших соседей вроде добровольная, как и у нас. Но не совсем. 25

Вот информация с официального информационного сайта Эстонии о Covid-19:

"Если работодатель не имеет разумной возможности реорганизовать работу или принять иные меры по эффективному снижению рисков, то в обоснованных случаях у него может возникнуть право чрезвычайно прекратить трудовые отношения с работником на основании пункта 2 части 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре, если работник отказался предоставлять сведения о вакцинации или вакцинироваться".

Так что уволить за отказ делать прививку от коронавируса в Эстонии все же могут. Особенно, если подразумевается тесное общение с клиентом. Например, в сферах здравоохранения или социального попечения. В Латвии вакцинация добровольная. И никаких компромиссов: "В соответствии с правилами Кабинета министров о порядке вакцинации, каждый житель имеет право отказаться от прививки. И если работник отказывается, работодатель никоим образом не может указывать на то, к каким последствиям это приведет. Нельзя требовать объяснений о причинах отказа, нельзя считать это нарушением или увольнять работника", - рассказала Русскому Вещанию главный юрисконсульт Отдела по поддержке клиентов Госинспекции труда, Лаура Акментиня.

Латвийская трудовая инспекция признает, что готова к ситуациям, в которых предприятия могут попытаться навязать вакцинацию сотрудникам. Уже сейчас в структуру с соответствующими вопросами обращаются как работники, так и работодатели. Последним за принуждение к вакцинации грозит административное наказание.