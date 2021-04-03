Такой футбол им не нужен: белорусские фанаты объединились против режима Лукашенко

О своём намерении бойкотировать матчи нового футбольного сезона заявили фанаты брестского "Динамо", "Слуцка", БАТЭ, "Немана", "Молодечно", "Витебска", "Минска", "Торпедо Жодино" и "Торпедо Минск", "Днепра", "Ислочи". "Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли - с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями", - говорится в заявлении болельщиков брестского "Динамо".

Проблемы у клубов с фанатами начались в апреле прошлого года, когда из-за пандемии Covid-19 во всем мире приостановили массовые спортивные мероприятия, в Беларуси футбольные и хоккейные матчи проходили со зрителями. Фанатов возмутило то, что белорусское правительство не предприняло должных карантинных мер. В ответ на это болельщики, например, "Немана" перестали посещать матчи.

Позднее стало известно о трагедии с одним из участников фанатского движения. 12 августа пропал 28-летний Никита Кривцов из Молодечно, 22 числа он был обнаружен повешенным в лесу в одном из районов Минска. "Мы не верим, что Никита сделал это сам", - говорят в фанатском движении Молодечно. Знакомые рассказали, что видели Никиту на акциях протеста 10 августа в Минске. Официальный ответ СК был: парень покончил с собой.

После начала протестов и насилия над людьми фанаты также заявили о том, что не будут посещать матчи до тех пор пока не прекратятся репрессии. На этот раз их поддержали и сами спортсмены. 12 сентября 2020 года 93 белорусских футболиста из разных команд, в том числе и гродненского "Немана", записали обращение, в котором выступили с осуждением насилия в стране и напомнили, что никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, и бесчеловечному обращению. А ФК "Первый регион" снялся с чемпионата Беларуси в знак солидарности с баскетболисткой Еленой Левченко, которая в тот момент находилась в СИЗО Окрестино. Футболист московского ЦСК Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси. "Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - заявил Илья Шкурин.