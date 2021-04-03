В аварии в Крустпилсском крае погиб водитель
Вчера в Кукской волости Крустпилсского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, а пострадавший в аварии пассажир был доставлен в больницу, сообщили в Госполиции.
Вчера в Кукской волости Крустпилсского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, а пострадавший в аварии пассажир был доставлен в больницу, сообщили в Госполиции.
Авария на дороге A12 произошла около 16:24. Водитель автомашины Renault Clio не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Вчера в Латвии было зарегистрировано 65 ДТП, в том числе 12 - с пострадавшими. В автоавариях пострадали 14 человек.
В пятницу составлено 15 протоколов о вождении в состоянии алкогольного опьянения, два - за агрессивное вождение, 331 - за превышение скорости.