Сб, 3.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

В аварии в Крустпилсском крае погиб водитель

ФОТО: pixabay.com

Вчера в Кукской волости Крустпилсского края в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, а пострадавший в аварии пассажир был доставлен в больницу, сообщили в Госполиции. 

Авария на дороге A12 произошла около 16:24. Водитель автомашины Renault Clio не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 

Вчера в Латвии было зарегистрировано 65 ДТП, в том числе 12 - с пострадавшими. В автоавариях пострадали 14 человек. 

В пятницу составлено 15 протоколов о вождении в состоянии алкогольного опьянения, два - за агрессивное вождение, 331 - за превышение скорости. 

НАВЕРХ
Back