В аварии в Крустпилсском крае погиб водитель

Авария на дороге A12 произошла около 16:24. Водитель автомашины Renault Clio не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Вчера в Латвии было зарегистрировано 65 ДТП, в том числе 12 - с пострадавшими. В автоавариях пострадали 14 человек.